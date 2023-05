Robinson är över för den här gången.

Nu berättar säsongens deltagare om tiden efter inspelningarna.

– Det är som att en helt ny värld öppnat sig, konstaterar en av dem.

Oskar Hammarstedt

Oskar Hammarstedt var den som knep titeln som vårens vinnare av Robinson och för vinstpengarna ska han investera i ny fiske- och friluftsutrustning och en ny kamera till sin Youtube-kanal, berättar han nu för TV4.

Att återhämta sig efter alla dagar på ön gick ganska bra, tycker han.

– Jag har kampat och fiskat som vanligt två gånger i månaden efter programmet. Men först tillbringade jag en månad med att bara käka, man vilade och åt – hela tiden, säger Oskar om tiden efter Robinson.

Efter programmet har Oskar kontakt med flera, men lite extra med Sophie.

– Vi har rätt så bra kontakt allihop en gruppchatt, vi skriver nästan dagligen. Sen har jag lite mer kontakt med Sophie, vi har planer på att kampa ihop. Hon har också en Youtube-kanal och vi har pratat om att testa varandras liv, säger han.

Sophie Sörkvist

Även Sophie Sörkvist berättar om relationen med Oskar efter Robinson.

– Jag är framför allt nära pakten, men jag och Oskar har en jättebra relation. Vi ska kampa ihop i juni! säger hon.

Hon beskriver tiden efter programmet som omtumlande.

– Det blev lite av en chock när man kom hem, det kändes som en dörr stängts i ansiktet på en. Man känner sig ensammast i världen, även fast man inte alls är det. Men jag har ändå mått ganska bra, jag har fått lära mig att anpassa mig till en ny person.

När Sophie anlände till Robinson-ön led hon av både tvångstankar och bacillskräck – något hon idag är fri från.

– Det är som att en helt ny värld öppnat sig, det är en sån lättnad, säger hon.

Något som var svårare var att återhämta sig fysiskt efter programmet.

– Det var jättetufft, det tog fram till januari att återhämta sig. Men mina värden var bättre än någonsin när jag kom hem. Men håret trillar ju av, som att en katt låg där när man vaknade varje morgon.

Erik Wahrolén

Erik Wahroléns Robinsonäventyr tog slut när han förlorade mot Amanda Eliasson i finalen av Gränslandet. Men att Amanda tog hem vinsten och en plats tillbaka in i Robinsonsfinalvecka var inget han hängde läpp över. Det är ingen hemlighet att duon blev tighta under inspelningarna – och än idag har de daglig kontakt, säger Erik.

– Det har varit en superrolig resa, jag är så nöjd med allt, säger han.

Att återhämta sig efter Robinson beskriver han däremot som en tuff process.

– Jag är kampsportare på hög nivå och var tvungen att bygga om hela min muskulatur. Jag gick ner 11 kilo i Robinson, det var alla mina muskler. Men det var najs för mig, då fick jag chans att bygga helt nya muskler som inte är lika långsamma som de gamla, säger Erik.

Och vad det bästa med hela äventyret var? All kärlek från tittarna.

– Många har frågat mig vad det bästa med Robinson var innan det sändes, då var det svårt att sätta ord på. Men nu är det den kärlek jag fått, det mesta har handlat om den jag är som person. Det är en väldigt najs känsla – jag är den jag trodde att jag var.

Amanda Eliasson

Även Amanda Eliasson berättar för TV4 att hon och Erik har daglig kontakt efter programmet. Relationen med Dennis Johansson efter det uppmärksammade sveket under säsongen är däremot inte inte lika bra, med de har inget otalt med varandra.

Att repa sig efter inspelningarna var en tuff process även för henne.

– Det var sjukt! När jag kom hem från Sverige var hela kroppen fylld av stresshormoner. Jag hade problem med sömnen, kände svält i kroppen, jag var som ett barn i en godisbutik som bara åt – men någonstans var magsäcken full och det fick komplikationer, säger Amanda.

– Och muskelbortfallet, mina muskler är inte tillbaka än. Det var jobbigt att komma tillbaka, det tog två månader innan jag kände att jag hade orken, fortsätter hon.

Dennis Johansson

Dennis Johansson valde att ta sitt pick och pack och flytta ner till Spanien efter inspelningarna av Robinson.

– Jag har rymt till Spanien och bor i Barcelona, det är väl tack vare Robinson. Man märkte vad man saknade och inte saknade i sin vardag, och jag saknade väl inte riktigt det deppiga och mörkret, säger Dennis till TV4.

– Jag ville ha mer soltimmar och umgås med folk från andra kulturer.

Tiden efter Robinson var svår efter de påfrestningar som kroppen utsatts för.

– Jag hade jättesvårt för att gå upp i vikt igen, min mage tog inte åt sig maten jag åt. Det var mycket som de inte berättade om, jag tappade till exempel mycket hår. Jag tänkte att jag kommit upp i den åldern där man gör det, men så var det ju inte, säger han och påpekar att han idag inte längre har några problem.

Elin Ambrosiani

Elin krigade sig hela vägen från Gränslandet tillbaka in i Robinson. Men tillslut blev hon tvungen att lämna under finalveckan när hon var först att trilla av plankan. När hon sen insåg vad som då skulle hända under det kommande örådet blev hon jätteledsen, säger hon.

– Jag inser att om jag stod kvar på plankan hade det varit jag som hamnat i en duell mot Amanda istället för Pernilla, och då känns det som att hela min själ går i kras. Det hade varit så fint att få ge tillbaka. När jag satt där och såg vad konsekvensen blev var det den största sorgen på hela resan. Jag hade gett den finalplatsen till Amanda utan att tveka en sekund. Det känns så sorgligt fortfarande än idag, säger Elin till TV4.

Men bortsätt från det är hon väldigt stolt över sin resa i Robinson.

– Jag sökte till Robinson för att få en mental utmaning – vart går min psykiska gräns? Hur jobbar jag i riktig motvind? Och det fick jag verkligen testa på. Jag har lärt mig så mycket! konstaterar hon.

Dennis Boelius

Dennis Boelius tog sig nästan hela vägen till finalveckan. Men för TV4 har han avslöjat att det var nära att han inte kom med i programmet över huvud taget på grund av det som hände strax innan inspelningarna skulle dra igång.

– När jag var i fem dagars karantän innan inspelningarna drack jag upp nästan hela hotellets alkoholförråd – och ballade ur. Produktionen hade ett krismöte om jag skulle få vara med eller inte, säger Dennis.



Men med kom han! Och vad det första han gjorde när han kom hem till Sverige igen var?

– Lustgas och sprit – nej jag skojar! Så var det inte. Det blev stuvade makaroner och stekt falukorv hos en tjejkompis.

Innan Dennis lämnade Robinson kunde tittarna se att hans och Caroline Perssons relation blev allt djupare. Men hur deras relation ser ut idag efter programmet råder det delade meningar om. När TV4 pratade med Dennis såg han framemot en efterlängtad dejt med Caroline.

– Vem blir inte kär i den där krabaten?

Caroline Persson

Men när det gäller Dennis är det från Carolines håll mer vänskapskänslor än kärlekskänslor.

– För mig är han en gosebjörn, en bästa vän. Jag vet inte om han är kär i mig fortfarande men han var det då, säger hon.

Även Caroline tyckte att det var tufft att komma hem till Sverige igen. För henne var det svårt att släppa det sociala och relationerna som skapats på ön.

– Det kändes väldigt konstigt att komma hem, det var som att man levt i en bubbla. Jag fick lite torgskräck. Det var som att man blivit besatt av bubblan, jag ville bara åka tillbaka, säger Caroline.

– Det var sjukt att börja äta igen, jag var nästan manisk. Det enda jag gjorde var att åt, åt, åt – och spydde. Vilket läkarna sa åt oss att vi inte skulle göra, fortsätter hon.

Alva Trané

Alva Trané lämnade Robinson på grund av hälsoskäl. Något hon var väldigt missnöjd över då – men också månader efter inspelningarna.

– Efter ett sådant program blir man väldigt påverkad, både positivt och negativt, fysiskt och psykiskt. Vissa saker har jag fortfarande inte återhämtat mig från, vissa saker har jag fortfarande problem med, säger Alva till TV4.

– På ett sätt var det tufft för att man blev som en familj, man känner sig ensam och vill vara med dem. Men fysiskt så... det finns vissa saker som jag inte vill gå in på. Men jag har fått väldigt mycket problem med sömnen och andra saker. Jag är en väldigt frusen person, men efter programmet kan jag inte bli varm, fortsätter hon.

Fabian Turkalj

När Fabian Turkalj tittat på sitt Robinsonäventyr i tv-rutan är han nöjd med vad han sett, trots att han inte tog sig så långt som han önskat.

– Jag levererade tycker jag, det blev bara bättre och bättre ju mer jag var med, säger han.

Och idag mår han bättre än vad han gjorde innan.

– Jag mår jättebra, bättre någonsin! Både fysiskt och mentalt. Jag gått ner säkert 20 kilo sedan Robinson, säger han och i samma veva hintar om att han har flera projekt på gång. Bland annat ska han på casting för ett annat tv-program.

Han berättar att han gjort en helomvändning efter Robinson.

– Jag har tänkt på det här med att jag vill in i andra program. Jag har alltid sagt att jag är snygg, nu är det dags för mig att bli ännu snyggare. Jag ser ut som Peter Siepen nu nästan, folk är inte vana vid hur jag ser ut.

Fabian har kontakt med flera från Robinson efter programmet.

– Jag pratat mycket med Zeki, jag var i Södertälje och hälsade på honom förra veckan. Det var ju kaos i Södertälje då, två kungar i stan. Men även Peter!