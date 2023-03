FN:s säkerhetsråd sammanträdde på ett möte i New York under fredagen. Under mötet diskuterades bland annat det ryska beslutet att förflytta kärnvapen till grannlandet Belarus, med Ukraina som möjligt mål för attacker.

Ryssland motsatte sig alla kritik medan länder i Väst fördömde beslutet.

– Detta är ytterligare ett slag mot strukturen av upprustningskontroll, mot strategisk stabilitet i Europa och mot internationell fred och säkerhet, sade den franske FN-ambassadören Nicolas de Rivière enligt TT.