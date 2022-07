EM igång: Sverige möter Nederländerna

Sveriges EM har alltså dragit igång – kvällens premiärmatch går mot regerande mästarna Nederländerna på Bramall Lane i Sheffield, England.

Sverige fick målchans efter 25 minuter efter en pass från Rolfö till Asllani, dock gick inte bollen in.

Nederländarna i krock

Innan tionde matchminuten small tre av de nederländska spelarna ihop i en otäck krock – däribland målvakten Sari van Veenendaal. En annan inblandad var Stefanie van der Gragt, som fick lämna planen, innan hon efter bara en liten stund kunde återvända.

Målvakten van Veenendaal fick dock kliva av i ungefär tjugonde minuten, efter att ha tagit sig för axeln. Hon ersätts av Daphne van Domselaar.

Blackstenius startar på bänken

På grund av en skada startar Sverige utan Arsenal-stjärnan Stina Blackstenius – i stället kliver Kosovare Asllani upp som anfallare, tillsammans med Lina Hurtig och Fridolina Rolfö.

