TV4 avslöjar nu flera guldkorn inför hösten och skrotar varumärket C More och omdirigerar i stället streamingtittarna till en upphottad version av TV4 Play där filmer, dramaserier och sport bakom en betalvägg ska samsas med det vanliga utbudet från kanalen.

Det kommer vara flera favoriter som återkommer, men också helt nya serier. Nya Beckfilmen har premiär i december och den åttonde säsongen av Solsidan har premiär i oktober.

De som tidigare var betalande användare för C More blir nu plusanvändare på TV4 Play och loggar in med samma användarnamn och lösenord.

Alla höjdpunkter:

Maria Wern

Säsongspremiär 14 augusti på TV4 Play med Plus. Se två nya episoder i veckan med Plus. (Säsongspremiär på TV4-kanalen 29 augusti)

Tittarsuccén är tillbaka med en nionde säsong där tittarna får följa när Maria Wern (Eva Röse) löser fyra nya mordfall på Gotland, samtidigt som hon och Sebastian (Erik ”Jerka” Johansson) väntar tillökning.

Becoming Elizabeth

Premiär 20 augusti på TV4 Play och TV4.

Historisk dramaserie som följer en ung drottning Elizabeth på väg mot tronen. Den ännu inte berättade historien om Englands mest ikoniska drottning under hennes unga år och maktkampen samt det politiska intrigerandet i det sägenomspunna huset Tudor.

Bachelor in Paradise

Premiär den 21 augusti på TV4 Play och Sjuan. Se alla veckans avsnitt före alla andra på TV4 Play med Plus.

Bachelor-världen växer med ett helt nytt program där tidigare favoriter kommer tillbaka för en ny chans till kärlek

Idol

Säsongspremiär 28 augusti på TV4 Play och TV4.

Jakten på Sveriges nya musiktalanger kan börja! Häng med på pirriga möten med Idol-juryn, nervösa kvalomgångar och spännande fredagsfinaler. Pär Lernström är programledare och tillsammans med juryn i form av Anders Bagge, Alexander Kronlund, Kishti Tomita och Katia Mosally leder de oss igenom en stjärnsprakande höst. Vilken idol hejar du på?

Välkommen hem – Rinkeby United

Premiär 31 augusti på TV4 Play och TV4. Se alla avsnitt direkt med Plus.

Dokumentärserie som följer fotbollslaget Rinkeby United i deras strävan att klättra i seriesystemet. Laget grundades med syftet att vara en positiv kraft för Rinkeby och motverka destruktivitet och kriminalitet i samhället. Det är långt ifrån den miljardindustri som proffsfotbollen utgör, men minst lika viktigt för Rinkeby som stadsdel.

Förrädarna

Premiär 2 september på TV4 Play och TV4.

Höstens stora lördagsunderhållning är ett realitymysterie där 18 deltagare sätts på prov i ett tufft psykologiskt och socialt spel. Dragomir Mrsic är programledare.

Vilket liv!

Säsongspremiär 3 september på TV4 Play och TV4.

Sex svenskar från teatern och musikens värld ska hyllas för sina bidrag inom svensk populärkultur. Renée Nyberg programleder.

Tronen

Premiär 4 september på TV4 Play och TV4. Se alla avsnitt direkt med Plus.

Ny dokumentär serie i fyra delar som skildrar den svenska monarkin och dess historiska arv. Historiska skildringar varvas med unika samtal med medlemmar ur kungafamiljen.

Fire Country

Premiär 3 september på TV4 Play. Med Plus går det att se sju nya avsnitt varje vecka.

Amerikansk dramaserie som utspelar sig i norra Kalifornien. Bode Donovan (Max Thieriot) återvänder till sin hemstad för att bli volontär i brandkåren Cal Fire som kämpar mot våldsamma skogsbränder, samtidigt som han tvingas göra upp med sitt förflutna.

Ture Sventon och jakten Ungdomens källa

Säsongspremiär 8 september på TV4 Play. Endast med Plus. Sänds på TV4-kanalen nästa år.

Ture Sventon (Robert Gustafsson) och Matilda Jansson (Helena Bergström) driver en detektivbyrå där tristessen är stor, ända tills de blir kontaktade av barnen Ylva (Lycke Martin) och Dante (John Österlund). Deras föräldrar har blivit kidnappade och Ture kastas in i ett halsbrytande äventyr i jakten på sanningen om Ungdomens källa.

Swimming with Sharks

Premiär 17 september på TV4 Play.

Serie som följer en ung kvinnlig assistent på en filmstudio full av manipulativa människor och bedragare, men vad de inte vet är att hon har förmågan att överlista dem alla. Baserad på filmen från 1994 med samma namn.

Hemma med Ernst

Premiär den 26 september på TV4 Play och TV4.

Ernst Kirschsteiger är tillbaka med en ny programserie där det blir fokus på hur man med enkla medel tar fram det vackra i det vardagen genom handfasta tips och personliga reflektioner.

Hela Sverige bakar

Säsongspremiär 27 september på TV4 Play och TV4.

Hela Sveriges bakprogram har flyttat till Ulriksdals slott den här säsongen och får ett kungligt tema inspelningsplatsen och det kungliga jubileumsåret till ära. Tina Nordström och Johan Östling är som vanligt programledare, och juryn består av Johan Sörberg och Elisabeth Johansson.

Lucianoz

Premiär 2 oktober på TV4 Play och TV4.

Dokumentärserie som följer dansbandssångaren Luciano Axelson som slagit igenom på rekordtid. I fyra avsnitt får tittarna följa hans väg mot dansbandsdrömmen.

Kockarnas kamp

Säsongspremiär 3 oktober på TV4 Play och TV4.

Sveriges mest framstående kockar utsätts för tuffa utmaningar där hela deras yrkesskicklighet sätts på prov när de tävlar mot varandra. I år möts tidigare deltagare som inte vunnit för att försöka ta revansch. Pär Lernström är programledare.

Bonde söker fru

Säsongspremiär 4 oktober på TV4 Play och TV4.

Kärlekstörstande bönder som alla drömmer om att hitta någon att dela livet med. Följ med på hela resan – från första dejten till böndernas gårdar där bonden gör sitt val. Programledare är Linda Lindorff.

Bonde söker fru – Kärlek åt alla

Säsongspremiär 4 oktober på TV4 Play och TV4.

Följ bönderna som inte är med i Bonde söker fru genom nervösa möten och svåra val. Tillsammans med sina brevskrivare flyttar de in en sommarvecka på Siggesta gård där de får dejta och förhoppningsvis hitta kärleken. Linda Lindorff är programledare.

Robinson & Gränslandet

Säsongspremiär 2 oktober på TV4 Play och TV4. Se alla veckans avsnitt före alla andra på TV4 Play med Plus.

På en ödslig plats kämpar deltagarna i spektakulära tävlingar och mot naturens krafter i hopp om att ta hem Robinsontrofén och en halv miljon kronor. De deltagare som röstats ut i örådet får en ny chans att ta sig tillbaka till tävlingen i Gränslandet.

Hellenius hörna

Säsongspremiär 15 oktober på TV4 Play och TV4.

David Hellenius bjuder in några av våra mest älskade och intressanta personligheter. Som vanligt varvas samtalen med humor, allvar, musikframträdanden och sketcher.

Mauri – vad hände sen?

Säsongspremiär 9 oktober på TV4 Play och TV4.

I den andra säsongen av Mauri – Vad hände sen? träffar Mauri Hermundsson personer som på ett eller annat sätt skrivit in sig i den svenska historien, för att sedan gå upp i rök. Det kan vara personen bakom ett viralt klipp, personen bakom en storslagen händelse eller en legendarisk karaktär.

Estonia

Premiär 15 oktober på TV4 Play för alla med Plus. Se två avsnitt första veckan, därefter ett avsnitt i veckan. (Premiär på TV4-kanalen 30 oktober)

Skildrar haveriutredningen och hur tre länder (Sverige, Estland och Finland) försöker förstå och hantera den fruktansvärda katastrofen som inträffade för snart 30 år sedan. Serien ställer frågan vad som händer om tillräckliga förklaringar inte kan hittas.

Så mycket bättre

Säsongspremiär 21 oktober på TV4 Play och TV4.

Några av Sveriges mest folkkära artister samlas för ett sommaräventyr fyllt av unika musiktolkningar, starka berättelser och nya möten. Bland artisterna finns Lasse Holm, Peg Parnevik, Omar Rudberg, Marit Bergman och Eagle-Eye Cherry.

Solsidan

Säsongspremiär 1 oktober på TV4 Play för alla med Plus. Nya avsnitt varje söndag. (Säsongspremiär på TV4-kanalen 15 oktober)

Den älskade humorserien återvänder med en åttonde säsong. Tittarna får åter följa vännerna på Solsidan som i den nya säsongen hanterar en orolig omvärld, livskriser, varannan-vecka-liv samt uppstart av en friskola med kommunistiska förtecken.

Ondskan

Premiär 7 november på TV4 Play för alla med Plus. (Säsongspremiär på TV4-kanalen 16 november)

Baserad på Jan Guillous klassiska och ständigt relevanta roman som utforskar våldskultur och maskulinitet. Isac Calmroth spelar Erik Ponti och Gustav Skarsgård, som medverkade i filmatiseringen, gör rollen som Erik Pontis styvfar.

Nora Sand – Flickorna från Englandsbåten

Premiär i november på TV4 Play.

Baserad på författaren Lone Theils bästsäljande deckare. Danska utrikeskorrespondenten Nora Sand anklagas för att ha haft en affär med en av sina källor och stängs av från arbetet. Hemma i Danmark börjar hon gräva i ett ohyggligt fall från 1985 där två danska flickor spårlöst försvann från en färja till England.

Heartbeats 2

Säsongspremiär 4 december på TV4 Play med Plus. Plusanvändare kan se två nya avsnitt varje vecka.

Kärleksdramat Heartbeats är tillbaka med en efterlängtad andra säsong. Serien utspelar sig i ett Stockholm där Mio (Nora Rios) och Anders (Simon Edenroth) upplever kärlek, intriger och svåra livsval.

Beck – Inferno

Premiär i december på TV4 Play.

Interna stridigheter och alltmer komplicerade mordfall för Marin Beck (Peter Haber) när Beck fortsätter med den 49:e filmen i ordningen.

Bland höstens stora sporthändelser finns bland annat:

La Liga

Säsongspremiär 11 augusti på TV4 Play.

Streama alla matcher från spanska La Liga på TV4 Play. Med lag som Real Madrid och Barcelona, och stjärnor som Robert Lewandowski, Antoine Griezmann och Vinicius Junior.

Serie A

Säsongspremiär 19 augusti på TV4 Play.

Streama alla matcher från italienska Serie A på TV4 Play. Med svenska landslagsspelare som Isak Hien och internationella stjärnor som Paulo Dybala, Victor Osimhen och Lautaro Martinez.

Friidrotts-VM

Premiär 19 augusti. Följ livesändningarna på TV4 Play med Plus där TV4-kanalen ingår, eller via sportpaketen. Mästerskapet sänds också linjärt.

Följ sändningarna från Friidrotts-VM i Budapest 2023, med svenska guldhopp som Daniel Ståhl och superstjärnan Armand Duplantis. Programledare är Frida Nordstrand och vid sin sida har hon de tidigare friidrottsstjärnorna Michel Tornéus och Carolina Klüft.

SHL

Säsongspremiär 14 september på TV4 Play.

Var med när Sveriges bästa hockeylag gör upp om guldet. Med TV4 Play streamar du samtliga matcher i SHL och SM-slutspelet! Säsongen drar i gång den 14 september, med MoDo som nykomling i högsta serien.

UEFA Champions League

Säsongspremiär 19 september på TV4 Play.

Följ ditt favoritlag i Europas mest prestigefyllda fotbollsturnering - UEFA Champions League. Se världens bästa spelare och klubblag och ta del av dramatiken när de slåss om den åtråvärda bucklan.

Hockeyallsvenskan

Säsongspremiär 22 september på TV4 Play.

Följ kampen om en plats i SHL. Med TV4 Play streamar du alla matcher i HockeyAllsvenskan. Säsongen 2023/2024 - med klassiska lag som Brynäs och Djurgården i ligan - drar i gång den 22 september.

SDHL

Säsongspremiär 24 september på TV4 Play.

Var med när Sveriges bästa hockeylag på damsidan gör upp om guldet. Följ säsongen i SDHL på TV4 Play.

Allsvenskan, Superettan och herrlandskamper och mycket mer

Under hösten går det också att streama den rafflande avslutningen i Allsvenskan och Superettan från Discovery+, Sveriges herrlandskamper från Viaplay, WTA, NBA, NFL och Rally-VM med sportpaketen.

Dessutom blir det nya seriepremiärer från Britbox och Hayu. Serierna går att streama på TV4 Play för dem med TV4 Play+ Utan reklam eller sportpaketen:

The Indian Doctor säsong 1-3

Säsong 1, premiär den 9 augusti, säsong 2, premiär den 16 augusti och säsong 3, premiär 23 augusti på TV4 Play.

En walesisk gruvstad förändras för alltid när den lokala läkaren hittas död och ersätts av doktor Prem Sharma med rötter från Indien. Prem inser dock snart att allt inte står rätt till i sin nya hemstad.

Before We Die

Säsongspremiär 23 augusti på TV4 Play.

Baserad på den svenska serien Innan vi dör. Polisen Hannah Laing upptäcker att hennes son, som hon inte har kontakt med, jobbar som infiltratör i en mordutredning samtidigt som hon dras in i en djupare konflikt med den kriminella familjen Mimica.

New Tricks

Säsongspremiär 30 augusti på TV4 Play.

Serie som utspelar sig på en fiktiv polisstation med excentriska detektiver som jobbar med olösta fall. I den fjärde säsongen upptäcker Jack vem som körde bilen och smet från platsen när hans fru blev överkörd och dog. Han är beredd att riskera allt för att hämnas.

Karen Pirie

Premiär 6 september på TV4 Play.

Baserad på bästsäljande boken The Distant Echo. Karen Pirie, expert på kalla fall, öppnar fallet med mordet på en tonårig bartender. Hon åker till staden där mordet skedde med siktet inställt på att ta reda på vad som egentligen hände.

Father Brown

Säsongspremiär 13 september på TV4 Play.

Utspelar sig under 50-talet i det vackra Cotswolds, där den katolska prästen Father Brown löser olika brott.

Heartbeat

Säsongspremiär 13 september på TV4 Play.

Utspelar sig på 60-talet i den fiktiva staden Aidensfield i norra Yorkshire. En hjärtevärmande serie som blev en av Englands mest älskade långkörare och som lockade en storpublik.

Better

Premiär 20 september på TV4 Play.

Thriller som utforskar de komplexa banden av lojalitet och familj i en värld där alla har en egen version av rätt och fel. Den korrupta polisen Lou börjar vägra ta order från den lokala brottsherren Col och försöker rätta till sina tidigare misstag, men det blir till ett högt pris.

Throne: Scaredycat

Premiär 27 september på TV4 Play.

Detektiv Tom Thorne börjar se likheter mellan två olika seriemördare, som verkar jobba tillsammans. När en av de misstänka grips börjar Thorne att hitta länkar till tio år gamla fall. Fallet får en ny vändning när den misstänka lyckas att rymma.

Throne: Sleepyhead

Premiär 27 september på TV4 Play.

I den andra säsongen befinner sin Thorne i en kamp mot klockan för att hitta en seriemördare som av misstag låtit sitt fjärde offer överleva men som på grund av sina skador inte längre kan kommunicera. Men det visar sig att det inte vara ett misstag, utan de tre tidigare morden som varit det.

Redemption

Premiär 4 oktober på TV4 Play.

Colette är en hårdhudad polis i Liverpool. När hon en dag får ett samtal att hennes dotter, som hon inte längre har kontakt med, har tagit livet av sig bestämmer hon sig för att flytta till Dublin för att ta hand om sina barnbarn. När hon börja nysta i dotterns död upptäcker hon flera obesvarade frågor kring dottern och livet hon levde.

Botched

Säsongspremiär 4 oktober på TV4 Play.

Läkarduon Terry Dubrow och Paul Nassif är tillbaka för att ta sig an några av de mest komplexa fallen. De möter patienter som varit med om tidigare misslyckade operationer, medfödda del eller skador efter svåra olyckor.

The Real Murders of Atlanta

Säsongspremiär 4 oktober på TV4 Play.

Chockerande mord som belyser den mörka sidan av Atlanta.

The Rookie: Feds

Premiär i oktober på TV4 Play.

En spin off till serien The Rookie. Specialagent Simone Clark är den äldsta nybörjaren i FBI Academy och får i uppdrag att stötta fältkontoret i Los Angeles.

Riptide

Premiär i oktober på TV4 Play.

En brittisk-australisk psykologisk thriller. Alisons liv vänds upp och ner efter att hennes australiska man försvinner efter en morgonsurf. När man börjar undersöka fallet så står det klart att de finns fler oklarheter kring hans försvinnande.

Sullivan’s Crossing

Premiär senare i höst på TV4 Play.

Kirurgen Maggie Sullivan återvänder till småstaden hon kommer ifrån efter en skandal som fått henne att lämna både sitt jobb och liv i storstaden.