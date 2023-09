Sverige har precis som Mexiko haft en ökning av gängrelaterade skjutningar. Trots att antalet fängslade och dödade ökar så fortsätter våldet att öka. Under 2021 mördades omkring 34 000 människor i Mexiko, vilket gör landet till ett av de mest våldsamma i välden. Trots omfattande insatser och fler gripanden fortsätter våldet i landet att öka.

I ett försök att ringa in orsakerna har forskare från det mexikanska National Institute of Geography and Statistics använt sig av matematiska modeller för att ta fram olika scenarier. De har sedan testat att ändra olika parametrar för att jämföra utgångarna.

Stadigt inflöde

Slutsatsen, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Science, är att det är nyrekryteringen som är roten till det onda. Enligt deras uppskattning har de mexikanska gängen totalt mellan 160 000 och 185 000 medlemmar och rekryterar runt 350 personer i veckan för att bibehålla sin omfattning.

– Även här i Sverige har vi ökat insatserna mot gängkriminella de senaste tio åren och vi griper och fängslar fler. Trots det och trots att fler dödas i konflikterna minskar inte det gängrelaterade våldet utan ökar i stället, säger Manne Gerell, kriminolog vid Malmö universitet som forskar om gängvåld.

Rikspolischef Anders Thornberg har tidigare sagt att omkring tre unga i veckan rekryteras till de kriminella gängen i Sverige och även lyft vikten av att bryta den trenden.

– Men hur det ska gå till är en tiotusenkronorsfråga och det ger inte den här studien svar på, säger Manne Gerell.

Skolan och fritidshem tas ofta upp som avgörande faktorer för att undvika att barn och unga dras till gängen. Men enligt Manne Gerell krävs det troligen insatser tidigare än så. Att börja redan via barnavårdscentraler, mödravård och förskolor.

Satsa pengar

En utmaning är att identifiera vilka som ligger i riskzonen och vad det skulle kosta att satsa på förebyggande åtgärder.

– Säg att vi identifierar 10 000 barn och satsar fantasisumman en miljon per barn. Då tror jag att vi skulle kunna fånga upp en stor del av de som riskerar att bli gängkriminella. Visst, det är pengar, men man kan jämföra det med de 21 miljarder som rättsväsendet får de kommande åren. Kanske skulle vi få mer för pengarna om de satsades på att stoppa rekryteringen?

Enligt de mexikanska forskarnas modell kommer utvecklingen förvärras och antalet dödade öka med 8 procent fram till 2027 även om dubbelt så många gängmedlemmar döms och fängslas som i dag. Om rekryteringen stoppades skulle gängens styrka minska kraftigt och våldet minska under samma tidsperiod.