Ammunitionen till Ukrainas viktiga luftförsvarssystem riskerar att ta slut inom några veckor, enligt läckta Pentagon-dokument.

Nu stiger oron kring att Ryssland kan agera.

En stor mängd hemligstämplade dokument från amerikanska underrättelsetjänster har publicerats på sociala medier. Många av dokumenten handlar om kriget i Ukraina, bland annat information om att Nato och USA planerar att hjälpa Ukraina med en offensiv.

Ett av dokumenten har information om en eventuell ammunitionsbrist för Ukrainas luftförsvar, rapporterar New York Times. Hittills har landets luftförsvar visat sig överraskande effektivt för att försvara landet från ryska attacker och för att förhindra Ryssland från att få kontroll över Ukrainas luftrum.

Informationen gör gällande att Ukrainas lager av sovjettidens S-300 och Buk-luftvärnsmissiler, Ukrainas viktigaste luftvärnsvapen, kan vara helt uttömda i mitten av april eller början av maj. Dokumentet utfärdades den 28 februari och det är oklart om bedömningen har ändrats.

1:59 Experten analyserar läckorna från Pentagon: ”Svårt att veta vad målet är”

Ryssland kan agera

I händelse av att lagret når kritiskt låga nivåer kan det, enligt tjänstemän i Pentagon, leda till att Vladimir Putin beslutar sig för att skicka in ryska strids- och bombflygplan i landet. Den amerikanska generalen Philip Breedlove sa till New York Times att ”Ryssland fortfarande är lite rädda för att flyga in i Ukraina på grund av ammunitionen”, som nu alltså sakta börjar ta slut.

Militära tjänstemän menar att Kiev kommer kräva mycket mer än vad som redan har skickats från västerländska nationer vad gäller ammunition.

Ukrainas flygvapen sade senast under påskdagen att viktiga västerländska luftförsvarssystem, inklusive de mycket efterlängtade Patriot-missilerna, kommer att anlända till landet snart.