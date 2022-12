Strejkerna i Storbritannien fortsätter - fruktar reskaos

De omfattande strejkerna i Storbritannien fortsätter att växa och riskerar att leda till flyg- och tågkaos inför julhelgen.

Sjuksköterskorna strejkar sedan i tisdags då det också genomfördes en omfattande demonstration. Tusentals icke akuta vårdbesök och behandlingar har fått ställas in. Dagen efter gick även ambulansförare ut i strejk.

Under fredagen växte konflikten i det kristyngda landet ytterligare när bland annat järnvägsarbetare och gränskontrollanter på Londons storflygplatser Heathrow och Gatwick valde att strejka. Militär har satts in och bemannar just nu flygplatsernas gränskontroll men resenärer varnas för att det kan leda till stora problem för de som ska ut och resa under storhelgen.

Facken har ställt ett ultimatum om förhandlingar – annars utlyses nya strejker i januari. Men den konservativa regeringen står fast vid ett bud som tidigare lagts och vägrar att förhandla med sina motparter om löner och arbetsvillkor.

