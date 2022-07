Goda öltips på ölets dag: ”Årets bästa dag”

Idag firas ölets dag. Årets bästa dag enligt ölexperten Sanna Lindberg. Och faktum är att antalet bryggerier har ökat kraftigt de senaste åren. Idag finns närmare 500 bryggerier vilket har bidragit med flera nya ölsorter. Sanna Lindberg tips hittar du här under:



Besserwisser, Stockholm Brewing Co • Nr 34498



Sommar Säsong, Eskilstuna Ölkultur • Nr 1270



Lervig, No Worries Mango Non-Alc • Nr 80140



Passion ale ale, Poppels Bryggeri • Nr 31408



New IPA, O/O • Nr 36498



Triple Berry Pie, Brewski • Nr 34031