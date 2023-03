Vinterns comeback i södra Sverige har medfört inställda tåg och bussar, och stora problem efter olyckor på vägarna. Snövädret har rört sig åt nordost och kom till Stockholmsområdet sent på tisdagseftermiddagen. SMHI har utfärdat en orange varning på flera håll.

Snöfallet över Stockholmsområdet intensifieras under natten mot onsdagen och under morgontimmarna. Det bedöms falla åtminstone en decimeter snö, på sina håll kan det komma mer.



Det har även kommit en hel del snö i de västra delarna av landet. Under tisdagen inträffade en rad olyckor i samband med det kraftiga snöfallet. Bland annat var två lastbilar och en personbil inblandade i en olycka på E 20 nära Mariestad vid 14-tiden. En person måste grävas fram efter att ha hamnat under spannmål från en av lastbilarna.

Uppmanar till hemmajobb



Vid 21-tiden inträffade en trafikolycka på riksväg 44 utanför Trollhättan. En lastbil körde genom mitträcket och krockade med mötande trafik. En person fördes till sjukhus med befarade allvarliga skador. Enligt en larm- och ledningsoperatör var det dåligt väglag på olycksplatsen, skriver Göteborgs-Posten. Det har även varit en del trafikolyckor i bland annat Södermanland och Östergötland.

Trafikverket uppmanar alla som kan att jobba hemifrån under snövädret.

Se bilder från vägarna runtom i landet i klippet ovan.