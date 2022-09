Lööf och Busch i hetsigt ordbråk: ”Jag blir helt häpen”

Under partiledarutfrågningen fick Annie Lööf (C) en fråga om behoven i barn- och ungdomspsykiatrin. Under frågan citerade programledaren Jenny Strömstedt Ing-Marie Wieselgren, SKR:s psykiatrisamordnare som knivmördades i Almedalen. En man är häktat för dådet, som han har erkänt. Han har också erkänt att Lööf var en måltavla. Lööf uppgav under utfrågningen att hon blev ställd av hur frågan formulerades. TV4:s projektledare Mattias Hägerlund berättar att han i efterhand bett C-ledaren om ursäkt och att han ångrar hur frågan formulerats.