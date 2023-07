Den var den 4 juli som en civilpolis försökte stoppa en lastbil i Ohio, USA. Bilens 23-årige förare Jadarrius Rose vägra dock stanna och en polisjakt inleddes.

När bilen väl stannat så uppmanar polisen sin kollega att inte bussa sin hund på Rose, men går inget gehör.

Hunden flyger på 23-åringen och biter honom mot huvud och hals.

“Barbariskt beteende“

Fallet har på nytt väckt debatten om rasism inom den amerikanska poliskåren. Medborgarrättsrörelsen National Association for the Advancement of Colored People, NAACP, har i ett uttalande fördömt polisingripandet.

– Den här typen av barbariskt beteende väckte hemska minnen och bilder från släppandet av hundar på civila rättighetsaktivister, som inträffade i södern under 1960-talet, Nana Watson, talesperson, NAACP.

Enligt polisrapporten fördes Rose till sjukhus innan han fördes till polisstationen.

– Vi hoppas att en djupgående utredning genomförs, att rättvisa skipas och att disciplinära åtgärder tas mot de inblandade poliserna, säger Nana Watson.