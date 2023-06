På torsdagen presenterade SCB årets första partisympatiundersökning – som visar att den sittande regeringen tappar stöd, medan oppositionen – och då främst S – ökar rejält.

Jens B Nordström, TV4 Nyheternas politiske kommentator, analyserar dagens siffror genom att svara på tre frågor.

Varför fortsätter Tidöpartierna att tappa?



Diskussionen om brutna vallöften har bitit sig fast, och både elprisstödet och reduktionsplikten på bränsle har varit en följetong under vårvintern. Det verkar ha straffat alla Tidöpartier, utom Moderaterna som ligger still.



Kan det här få regeringen att lägga om sin politik?



Signalerna hittills från regeringen är att man hoppas att tiden arbetar åt dem, och att man låter kursen ligga fast. Det är fortfarande långt till nästa val, och förhoppningen bland Tidöpartierna är att det ska hända mycket innan dess, både i politik och opinion. Men att Socialdemokraterna går så starkt kan säkert leda till diskussion om den strategin.



Som lök på laxen parkerar sig både Liberalerna och Kristdemokraterna tydligt under riksdagsspärren – och då kan mycket hända. Det är svårt att se att Tidöpartierna är nöjda med dagens opinionsläge.



Vilket parti har mest anledning till oro i det här läget?



Alla krislampor borde blinka hos Liberalerna och Kristdemokraterna. De skulle inte ta sig in i riksdagen om det vore val i dag. Men den största besvikelsen tror jag kanske finns hos Centerpartiet. De har inte sett någon Murre-effekt efter partiledarbytet. Och de är också farligt nära riksdagsspärren. De förlorar dessutom sympatisörer till Socialdemokraterna, en tänkt samarbetspartner. Det svider förmodligen rejält.