Favoriterna enkelt vidare från kvalen: "Svårt att spå"

Under söndagen gick Mutaz Essa Barshim, Shelly-Ann Fraser-Pryce och Karsten Warholm in i friidrotts-VM. Då höll fixstjärnorna för trycket och tog sig lekande lätt vidare från sina första test.

I höjdhopp är amerikanen JuVaughn Harrison rankad som nummer ett i världen. Men det stora affischnamnet är alltjämt qatariern Mutaz Essa Barshim, som är rankad som nummer två i världen.

Under söndagens förmiddagspass var det dags för Essa Barshim att kliva in i höjdhoppskvalet i den andra hoppgruppen och 32-åringen svarade upp mot förväntningarna.

Han flög enkelt över ribban på kvalhöjden 2:28 och kunde enkelt fira ännu en finalplats på ett VM. Nu väntar finalen, som går av stapeln på tisdagskvällen. Där kommer Essa Barshim att tampas om att försvara sitt VM-guld från Eugene förra sommaren.

Norrmannen vidare utan att förta sig

Under förmiddagen klev även den norska fixstjärnan, Karsten Warholm, in i mästerskapet. I det tredje heatet på 400 meter häck fick Warholm en bra start och ledde loppet under långa stunder.

Men 27-åringen stannade av under slutspurten och kunde till sist lunka in som tvåa i heatet på tiden 48:76, bakom fransmannen Wilfried Happio. Men det räckte gott och väl för världsrekordinnehavaren, som därmed avancerar till måndagens semifinal.

- Han tog det lugnt i slutet. Men man ser verkligen det, för att de har ett visst antal steg när de springer och nu lägger han in några steg extra mellan vissa häckar för att inte bränna på för mycket, konstaterade TV4-experten Michel Tornéus.

1:42 Karsten Warholm enkelt vidare från försöket

Warholms huvudkonkurrent, den andrarankade amerikanen CJ Allen, gick även han vidare utan att förta sig, på tiden 48:36.

Ikonen kontrollerade hem försöket

Även jamaicanskan Shelly-Ann Fraser-Pryce var i farten i försöket på 100 meter. Den tiofaldiga världsmästarinnan, som är en av VM-historiens största profiler, behövde inte anstränga sig överhuvudtaget och kunde och sprang in på tiden 11:01 som heatsegrare.

Även Fraser-Pryces landslagskollega, Shericka Jackson, tog sig enkelt vidare och blir ett troligt hot i kampen om det elfte guldet för den jamaicanska sprinterikonen.

- Det är nästan svårt att spå lite framåt tycker jag. För att jag tycker att Shericka Jackson såg väldigt bra ut och tryckte på lite hårdare än vad de andra gjorde, summerade Michel Tornéus.