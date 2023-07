I augusti flyttar C Mores innehåll in på TV4 Play.

De som har C More i dag kommer bli plusanvändare och de som idag använder TV4 Play får mer innehåll att ta del av.

– Vi fortsätter samla Sverige framför oberoende journalistik, högkvalitativt drama, underhållning och sport i världsklass, säger Fredrik Arefalk, innehålls- och kanaldirektör TV4.

Nya TV4 Play kommer till stor del att likna dagens plattform. Nyhetsmorgon, Efter fem och TV4 Nyheterna kommer fortsätta som idag under alla årets dagar. På samma sätt kommer underhållning som Masked Singer Sverige, Idol, Bonde söker fru, Sveriges Mästerkock och Robinson fortsätta samla familjen.

Det kommer också finnas möjlighet att köpa mer innehåll, både med och utan reklam.

– På det nya TV4 Play har användarna en större möjlighet att titta på TV4:s innehåll så som det passar dem bäst. Med allt innehåll i en och samma tjänst blir vi hela Sveriges streamingtjänst, säger Fredrik Arefalk.

Det händer med sporten

C More har i dag flera sportpaket och innehar rättigheter som Champions League och SHL. Dessa kommer flytta in till TV4. Samtidigt kläs kanalerna om i TV4:s skrud och kommer byta namn. C more Hockey och C More Fotboll blir TV4 Hockey och TV4 Fotboll.