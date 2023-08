Kraftiga skogsbränder härjar just nu på ön Maui i Hawaii. Naturkatastrofen började redan under tisdagen, rapporterar amerikanska medier. CNN skriver att amerikanska kustbevakningen under gårdagen tvingades rädda människor som hoppat i havet för att undvika lågorna.

Under onsdagen har skogsbränderna fortsatt med full styrka. Den populära turiststaden Lahaina har drabbats hårt efter att flera byggnader och företag förstörts i lågorna.

”Gå INTE till Lahaina Town” skriver myndigheterna på X (tidigare Twitter). Samtliga vägar in och ut från staden har stängts av på grund av bränderna, skriver AP.

Samtidigt brinner det kraftigt i samhället Kihei längre söderut.

”Det är apokalyptiskt”

CNN har pratat med Clint Hansen som arbetar på den lokala radiostationen. Med hjälp av sin drönare kunde han fånga de omfattande bränderna norr om Kihei på film.

– Människor som hoppar i havet för att undkomma lågorna får räddas av kustbevakningen. Alla båtägare uppmanas att rädda människor. Det är apokalyptiskt, säger han till kanalen.

Räddningsinsatsen har kraftigt försvårats på grund av ett strömavbrott på ön. Ön saknar ström på grund av orkanen Dora som dragit in över området. Räddningstjänstens helikoptrar har haft problem med att lyfta på grund av ovädret.

Nationalgardet kallas in

– Våra sjukhus på Maui är överbelastade med människor med brännskador och andningsbesvär. Verkligen är att vi måste flyga ut människor från Maui för att ge dem vård av brännskador eftersom Mauis sjukhus inte kan utföra vård av allvarliga brännskador, säger Hawaiis vice guvernör Sylvia Luke till CNN.

Omkring 14 000 hem och företag på ön saknar ström samtidigt som bränderna rasar, enligt kanalen. Trafiken har hopat sig på flera ställen efter att människor försökt fly. I flera samhällen håller skolorna stängt – och i vissa områden tvingas människor evakuera.

Sylvia Luke har utlyst nödläge och kallat in nationalgardet för att bekämpa bränderna.

Räddningstjänsten: Kan färdas mil på minuter

Det finns inga rapporter om att någon ska ha dött i samband med bränderna. Minst 1 000 människor har tvingats söka sig till skyddsrummen på ön, uppger Mahina Martin, talesperson för Maui County.

Faran är långt ifrån över, enligt myndigheterna. På grund av oregelbunden vind, utmanande terräng och branta sluttningar har en varning gått ut till invånarna på ön.

– Branden kan vara en mil eller mer från ditt hus, men inom en minut eller två kan den vara hemma hos dig, säger Jeff Giesea vid räddningstjänsten.