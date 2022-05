Drönarbilderna visar de omfattande rasmassorna efter att delar av ett tiovåningshus i den iranska staden Abadan kollapsat. Iransk television rapporterar att byggnaden var under konstruktion när raset inträffade.



Minst fyra personer har mist livet och över 20 har hittats skadade – men siffrorna lär stiga. Det saknas minst 80 personer, som befaras ligga fast under bråten. Räddningshundar har kallats in för att leta upp de som inte kan ta sig loss.



Vad som orsakat raset är ännu inte känt.

