I dag har den nya C More-serien Korridoren premiär. Serien är i young adult-genren och handlar om studentlivets goda och dåliga sidor. Och om att hitta sig själv.



– Jag gillar att rikta mig mot ungdomar, eftersom jag själv varit ungdom. Och vi tar upp psykisk ohälsa och att det inte är så lätt hela tiden. Det tycker jag är viktigt att lyfta, säger Molly Nutley som regisserat serien.



Organiserat kaos

Vi ser också Yandeh Sallah, känd från bland annat tv-serier som Eagles och Skitsamma. Hon spelar rollen som Saga.



– Fin karaktär, men organiserat kaos. Jättekul karaktär att spela för hon är så olik mig , säger Yandeh Sallah.



Det är inte första gången Molly Nutey tar plats i regissörsstolen, och tidigare har hon ofta synts framför kameran.



Serien går att se på C More från idag.