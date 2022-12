Smålänningarna älskar analpluggen mest – så många äger en

5000 dödsfall och 1 miljon smittade per dygn i covidutbrottet som just nu pågår i Kina. Smittspridningen rusar efter det att landet lättat på sin strikta nollcovidpolitik och helomvändningen kan leda till att en miljon kineser avlider, enligt vissa bedömningar. På länk har vi med oss vår utrikesreporter Per Elinder Liljas som har bevakat Kina i många år, och i studion får vi en analys av Anna Mia Ekström, professor i global infektionsepidemiologi.

