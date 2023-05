Den världskända brittisk-indiske författaren Salman Rushdie, som attackerades under en föreläsning i USA förra året, säger att yttrandefriheten aldrig har varit så utsatt som den är nu.

– Under min livstid har yttrandefriheten, och tryckfriheten, aldrig varit så hotad som den är nu i väst, säger han i samband med mottagandet av priset Freedom to Publish på British Book Awards på måndagskvällen.

Det var i augusti förra året som, den då 24-årige, Hadu Matar rusade upp på scenen under en föreläsning i Chautauqua i New Tork och attackerade Rushdie med kniv. Han skadades allvarligt, och fick bestående nervskador i handen. Han blev även blind på ena ögat.

1:26 Ögonvittne om attacken på Rushdie: "Det blev kaos på scenen"

I samband med det offentliga framträdandet, nio månader efter attacken, passade författaren alltså på att lyfta frågan om yttrandefriheten i väst.

– I länderna i väst fanns det fram till nyligen ett ganska stort mått av frihet på området för publicering. Nu, när jag sitter här i USA, ser jag de extraordinära attackerna mot bibliotek, mot barnböcker och mot skolor, säger han.

Riktar kritik mot förläggare

Han varnade särskilt för censuren och bokförbuden i USA. Enligt American Library Association förbjöds rekordmånga böcker i landet under 2022, rapporterar CBS News.

– Attacken mot idén om bibliotek är ganska anmärkningsvärd och alarmerande. Vi måste vara mycket medvetna, och kämpa hårt mot det, säger han.

Han riktade också kritik mot förläggares omskrivningar av äldre böcker, och lyfte bland annat barnboksförfattaren Roland Dahl som exempel.

– Om det är svårt att hantera, läs det inte. Läs en annan bok, säger han.

Levt under ständigt beskydd

Salman Rushdie blev känd världen över när hans roman ”Satansverserna” släpptes hösten 1988. Boken handlar delvis om profeten Muhammeds liv – något som väckte starka reaktioner inom delar av den muslimska världen.

Sedan dess har han levt under ständigt beskydd efter att Irans dåvarande andliga ledare, ayatolla Ruhollah Khomeini, utfärdat en fatwa som krävde Rushdies död.