Bensinen kan bli runt tre kronor billigare per liter och diesel skulle kunna sänkas med över en krona per liter, när EU:s ministerråd inom kort väntas gå på Sveriges linje och tillåta ett tillfällig slopande av energiskatten. Det framgår av dokument från kommissionen till EU:s ministerråd, som TT Nyhetsbyrån har tagit del av.



De minskade inkomsterna för statskassan beräknas till fyra miljarder kronor under de tre månader skatten tas bort. Men det är inte det enda priset vi kan få betala för billigare drivmedel. Enligt en ny studie från Beijerinstitutet och Uppsala universitet leder sänkta bränsleskatter till klirr i kassan i Ryssland.



– Det man kan vara orolig för är att det här leder till en dominoeffekt där flera EU-länder sänker skatten likadant. Då motsvarar det 80-90 miljoner kronor i extravinster för Putin eller Ryssland varje dag, säger Daniel Spiro, forskare vid nationalekonomiska institutionen på Uppsala universitet.



Högerblocket vill dessutom minska reduktionsplikten, inblandningen av biodrivmedel, för att få ned bränslepriserna ytterligare, vilket kritiserats för att minska Sveriges möjligheter att klara klimatmålen.



Se hur förslaget riskerar att göda Putin, i spelaren ovan.