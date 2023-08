Här är måndagens höjdpunkter på friidrotts-VM

Friidrotts-VM rullar på i TV4:s kanaler. Under måndagen finns det dessutom svenska medaljförhoppningar. 20:30 kliver nämligen Daniel Ståhl in i diskusfinalen.

Under måndagen går friidrotts-VM i Budapest in på sin tredje dag. Tävlingarna inleds klockan 18:40 och studiosändningen på TV4 Play startar klockan 18:30.

Ståhl jagar revansch

Det riskerar att bli en nervkittlande kväll som pågår sent in på småtimmarna. Detta eftersom att Daniel Ståhl ska göra upp om medaljerna i herrarnas diskusfinal.

Ståhl kliver in i finalen på revanschjakt efter fjolårets VM i amerikanska Eugene. Då dömdes svenskens bronskast bort efter videogranskning. Men årets VM har börjat bättre och under kvalet var det Ståhl som hade det längsta kastet, före medaljkonkurrenterna Matej Ceh (Slovenien) och Mykolas Alekna (Litauen).

Ståhl blir det enda svenska inslaget i finalen. Detta efter att Simon Petterssons längsta kvalkast förklarats ogiltigt efter ett övertramp, som upptäcktes i efterhand. Ett beslut som innebar att Pettersson missar finalen.

Tornéus-favoriten kan nå långt

Det vankas final även i tresteg. Där är jamaicanen Jaydon Hibbert en av favoriterna. Hibbert, som är blott 18 år gammal, flög fram i kvalet och med sitt hopp på 17:70 var han bäst av alla. En prestation som har fått TV4-experten Michel Tornéus att peka ut Hibbert som en personlig favorit.

- Han hoppade 17:70 i kvalet igår (läs: lördag) och det var så vacket, så fint och man ser att det finns mer där. I morgon, med den här publiken och lite vind i ryggen, då kanske vi får se ett 18-metershopp, sa Tornéus under söndagskvällen.

Bland konkurrenterna finns bland annat Hugues Fabrice Zango, från Burkina Faso, som har hoppat 18:07 som bäst under sin karriär. Huruvida han kan rå på Hibbert återstår dock att se i trestegsfinalen, som startar klockan 19:40.

Sveriges yngsta deltagare gör mästerskapsdebut

Inom svensk friidrott finns det gott om framtidsnamn. Men under VM i Budapest är det 19-åriga Moa Granat som är yngst av alla och under måndagskvällen kliver hon in för att göra mästerskapsdebut på seniornivå.

Detta gör hon när hon startar i det tredje heatet på 400 meter häck, en disciplin som inleds klockan 19:06. Granat är förvisso rankad som nummer 55 i världen, men har bland annat ett guld på junior-EM på meritlistan sedan tidigare.

Följ Daniel Ståhls medaljkamp TV4 sänder från Friidrotts-VM i Budapest 2023 mellan 19 och 27 augusti med svenska guldhopp som Daniel Ståhl och superstjärnan Armand Duplantis. Streama med TV4 Play+