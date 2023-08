I dag får de första bostadsköparna flytta in i Karlatornet i Göteborg, som nu är Nordens högsta byggnad. Inflyttningen i det 246 meter höga huset med 74 våningar kommer pågå i ett år. – Det ändrar bilden av Göteborg, men på ett snyggt sätt, säger Armin Ghoroghi, en av dem som flyttar in.

Byggarbetet med lägenheterna längst upp i Karlatornet pågår fortfarande, men upp till våning 27 kan nu de nya bostadsägarna flytta in. En av dem är Armin Ghoroghi, som har väntat i två år på sin nya utsikt på våning åtta.

– Man har väntat på det här så länge. Det känns bra att äntligen få flytta in snart, säger han.

För Armin Ghoroghi spelade flera faktorer in när han valde att köpa en lägenhet i Karlatornet.

– Bland annat det fantastiska läget här i Lindholmen, att det är en väldigt modern byggnad och att det är så häftigt bara.

Höghuset består av 600 lägenheter, längst upp finns fyra takvåningar med egen hiss.

– Det ändrar bilden av Göteborg, men på ett snyggt sätt, säger Armin Ghoroghi.

Att så många personer ska flytta in under en begränsad tid – kräver planering. Johan Live, presschef för byggkoncernen Serneke, berättar att inflyttningen kommer pågå i olika etapper under ett år.

– Man får en egen slottid då man får tillgång till hissen i några timmar, då ska man få in sina grejer och vi kommer även bistå med personal, säger han.