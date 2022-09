Allt pekar mot att postfascistiska partiet Italiens Bröder kommer att vinna det italienska valet i morgon söndag. Bland homosexuella italienare sprider sig nu en oro för vad en sådan valseger skulle kunna innebära.

Riktat in sig på HBTQI

Partiets ledare Giorgia Meloni har flera gånger riktat in sig på just HBTQI-personer under sin kampanj.

– För Meloni och hennes parti är hbtq-personer inte värda något. De betraktas som andra eller tredje klassens medborgare. Det gör mig rädd, säger Francesco Pierri som är homosexuell .

Vill behålla lagstiftning

Men Melonis väljare lockas av att behålla nuvarande lagstiftning som förbjuder samkönade äktenskap och att homosexuella kan adoptera:

– Det är bra, annars går vi mot mänsklighetens slut, säger en anhängare.

