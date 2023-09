Varför höjer Riksbanken räntan igen?



Inflationen faller visserligen tillbaka, men Riksbanken vågar inte släppa på bromsen än och, som man ser det, riskera att inflationen antingen stiger igen eller blir kvar på nuvarande höga nivå.



Erik Thedéen och resten av direktionen är fast besluten att få ned inflationen en gång för alla. Men inte bara det. Man vill också rädda den svenska kronan. Man resonerar som så att om man inte höjer nu så kommer den svenska kronan försvagas ännu mer, vilket skulle spä på inflationen igen.



För att hålla jämna steg med framför allt ECB anser man att en höjning är absolut nödvändig.



Är räntetoppen nådd nu?



I sitt besked signalerar Riksbanken att räntan kan komma att höjas igen, men signalerna är något ”duvaktiga”. Det betyder att Riksbanken inte är säker på att räntan behöver höjas igen i november, men att den kan komma att göra det.



Förhoppningen är förstås att penningpolitiken med dagens höjning redan är så pass åtstramande för svensk ekonomi att det räcker med höjningar nu. Vi ser redan hur den ekonomiska aktiviteten har börjat falla.



Vi kan nog vara ganska säkra på att Riksbanken höjt klart under hösten, antingen i dag eller i november. För det talar att både ECB och dem amerikanska centralbanken nu är klara med sina räntehöjningar, och det gör att även Riksbanken förhoppningsvis kan hämta andan.



När kan vi vänta oss lägre bolåneräntor igen?



Dagens höjning har en del banker redan tagit höjd för i sitt räntebesked eftersom den var så pass väntad. Alla banker och bolåneinstitut kommer därför inte att följa med hela vägen upp med 25 punkter med sina bolåne- och sparräntor.



I vanlig ordning lönar det sig att jämföra och hålla koll på vilka som tummar lite på sina marginaler för att locka kunder. När bolåneräntorna väntas falla och bli lägre igen är osäkert. En del bedömare tror att Riksbanken kan tvingas sänka räntan redan under första halvan 2024.



Riksbankens egen prognos säger att det sker först 2026, men banken har å andra sidan knappast något incitament att börja förbereda hushåll och företag på räntesänkningar redan nu. Jag tillhör dem som tror på lägre räntor någon gång under 2024, men för sin egen skull gör man klokt i att inte gå och drömma om det lågränteläge vi hade innan höjningarna.