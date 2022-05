Här är alla Grammisvinnare 2022

Kvällens värdpar för Grammis var Amie Bramme Sey och Sofia Dalén. Under galan framfördes exklusiva framträdanden av Miriam Bryant & Victor Leksell, Thomas Stenström, A36, Agnes, Jireel, Alba August, Darin samt Hannes feat. waterbaby.

Vinnarna i Grammis 2022 - hela listan



Årets album

Miriam Bryant – PS jag hatar dig



Årets alternativa pop

Sarah Klang – VIRGO



Årets artist

Benjamin Ingrosso



Årets barnmusik

Ensemble Yria – Upp & Ut



Årets dansband

Arvingarna – Tänker inte alls gå hem



Årets elektro/dans

Swedish House Mafia – Moth To A Flame, Lifetime, It Gets Better



Årets folkmusik

Ebo Krdum – Diversity



Årets hiphop

Asme – Tusen Flows



Årets hårdrock/metal

Tribulation – Where The Gloom Becomes Sound



Årets jazz

Johan Lindström Septett – On The Asylum



Årets klassiska

Göteborgs Symfoniker, Johannes Gustavsson – Aulin, Moberg, Andrée: Orchestral Works



Årets kompositör

Agnes Carlsson, Vincent Pontare, Salem Al Fakir, Kerstin Ljungström och Maria Hazell



Årets låt

Miriam Bryant & Victor Leksell – Tystnar i luren



Årets musikvideo

Alexander Wessely – Swedish House Mafia – It Gets Better



Årets nykomling

A36



Årets pop

Daniela Rathana – Rathana Club



Årets producent

Elvira Anderfjärd



Årets rock

Thåström – Dom som skinner



Årets soul/RnB

Snoh Aalegra – TEMPORARY HIGHS IN THE VIOLET SKIES



Årets textförfattare

Jaqe – Filmen



Årets visa/singer-songwriter

José González – Local Valley



Årets heders & specialpris

ABBA