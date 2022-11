Bostadspriserna fortsätter att falla på bred front i Sverige både för lägenheter och villor.

Sedan toppen i våras har villapriserna i Storgöteborg gått ned med nästan 19 procent sammanlagt, det visar nya siffror från SBAB och Boolis prisindex HPI.

Under oktober föll villapriserna som mest i mellersta och södra Sverige med 6,1 procent och i Storgöteborg gick det ner med 5,4, det visar SBAB och Boolis prisindex HPI som baseras på samtliga bostadsförsäljningar registrerade på Booli under oktober.



Även priserna för lägenheter har fallit under oktober å som mest var det i Mellersta Sverige där det gått ner med 3,6 procent.



I klippet ovan: Så förklarar chefsekonomen på SBAB boprisraset