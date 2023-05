Elever som inte går till skolan och stannar hemma är ett växande problem.

På fyra år har antalet hemmasittare fyrdubblats i Sverige.

Det visar statistik som tagits fram av föräldranätverket Rätten till Utbildning.

– Vi hoppas att politikerna tar sitt ansvar. Vi måste göra någonting och det är ganska bråttom, annars kommer vi vakna upp om två, tre år och ha en himla besvärlig situation, säger Christian Wettergren, ordförande för Rätten till Utbildning.



Antalet hemmasittare, alltså elever med omfattande problematisk frånvaro, har på fyra år ökat från 8 415 till 17 465. Det visar undersökningen som föräldranätverket har genomfört, där de tagit fram frånvarorapporter för 350 000 elever. Den visar även att antalet elever som är i riskzonen har ökat.

Källa: Föräldranätverket Rätten till Utbildning

Källa: Föräldranätverket Rätten till Utbildning

"Drabbar eleverna och deras framtid"

En betydande andel av de hemmasittande eleverna har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, så som autism, adhd eller andra svårigheter.

– Vi har ju haft en pandemi, och alla sa ju under pandemin att den riskerar att slå hårt mot elever som har extra stödbehov. Och vi tycker att det är det vi ser. Nu har den permanentat sig på en dubbelt så hög nivå, säger Christian Wettergren.



Skolverket samlar inte in nationell frånvarostatistik, så de svenska skolmyndigheterna vet inte med säkerhet hur allvarlig utveckling är. Föräldranätverket kräver nu att åtgärder sätts in för att vända den negativa trenden.

– Det drabbar både eleverna och deras framtid. Det drabbar familjerna kraftigt, och det är också så att vi pratar om den växande psykiska ohälsan, säger Wettergren.

"Ett nationell frånvaroregister"

Föräldranätverket kräver bland att det ska avsättas medel av det statliga likvärdighetsbidraget för att säkerställa att elever med stora stödbehov, eller med problematisk skolfrånvaro, får förutsättningar att klara skolan genom tillräckligt stöd.



Nätverket vill även ge Skolverket i uppdrag att upprätta ett nationell frånvaroregister för att säkerställa att den problematiska trenden bryts.