Bara en av fem egenföretagare ser ljust på de kommande tre månaderna, det visar banken SEB:s företagarindikator. Det är den lägsta siffran sedan mätningarna började för snart två år sedan, mitt i pandemin.

En som känner av det här är Tomas Jansson som driver ett taxiåkeri.

– Dieseln är oerhört dyr just nu. Men det är inte bara det, det är de andra kostnaderna också med räntorna och elen. Det är tufft men vi kämpar på, säger han.



Sedan pandemin har Tomas Jansson behövt köra dubbel heltid för att få företaget att gå runt.



Och det är allmänt dystert bland framför allt enmansföretagare just nu. Bara 20 procent ser positivt på de tre närmaste månaderna, en liten minskning från 23 procent men del av en längre trend där de som ser negativt på framtiden är fler än de som ser positivt på den.



Ytterligare sten på bördan är den skatt som företagare fick uppskov på under pandemin – för nu ska den betalas.



– Går vi in i en lågkonjunktur 2023 tror jag att vi kommer få se en våg av konkurser, spår Tomas Jansson.