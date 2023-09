Den störtade ner mot jorden i 12 kilometer per sekund. Men efter en sju år lång rymdexpedition landade Nasas efterlängtade kapseln i Utahs öken under söndagen.

I lasten finns de största mängder asteroidprover som hittills har samlats in. Forskare hoppas att proverna kan ge bättre förståelse för hur vårt solsystem bildades och hur jorden blev beboelig.



Rymdkapseln släpptes från sonden Osiris-Rex på en höjd av över 10 000 mil cirka fyra timmar före landningen.

12 km i sekunden

När kapseln trädde in i atmosfären, cirka 13 minuter innan den nådde marken, var den uppe i 12 kilometer i sekunden och dess temperatur närmare 2 800 grader Celsius.



Den snabba nedgången bromsades av två fallskärmar.



Proverna, som består av damm och småsten, väger ungefär 250 gram och samlades in på asteroiden Bennu fyra år efter det att sonden skickades upp 2016.



Bennu är en eftertraktad rymdsten, som består av "originalmaterial" från vårt solsystems tidiga dagar.



Experter på bland annat USA:s rymdstyrelse Nasa tror att livet på jorden kan ha uppstått när olika ämnen kombinerades efter det att meteoriter slog ned. Förhoppningen är alltså att kapseln har med sig varianter av "livets frön från vår planets begynnelse", sade Dante Lauretta vid University of Arizona under fredagen.