Det kritiserade resebolaget Detur stoppar all sin verksamhet för resten av året och samtliga resor ställs in under chartersäsongen 2022.

Uppgifterna om att bolaget ställer in all sin verksamhet för 2022 bekräftades under natten till fredagen i ett skriftligt uttalande till SVT.

Flera svenska charterturister har på plats i turkiska Alanya tvingats betala för sina hotellrum trots att de åkt på en färdigbetald paketresa, då Detur inte betalat rummen och flera resor har ställts in senaste dagarna.

Detur: Uppgifterna falska

Detur meddelar i ett skriftligt uttalande att bolaget behöver en ”omstart” till följd av bland annat sviktande reseunderlag, inflationen och flygbränslepriser.

I Deturs skriftliga meddelanden hävdar bolaget att uppgifterna om att Detur inte betalat för hotellrum i Turkiet är falska och att samtliga rum varit förbetalda.

