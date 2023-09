Regeringen höll under tisdagen ett extrainsatt möte om det eskalerande gängvåldet tillsammans med andra aktörer.

Fokus var åtgärder för att bryta nyrekryteringen av barn och unga.

– Vi har i dag tagit in olika aktörer som ligger nära frågan om hur vi bryter rekryteringen in i nätverket när det gäller barn och unga, säger Gunnar Strömmer (M), justitieminister.