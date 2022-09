Finansmarknadsministern Max Elger blixtinkallade idag till möte – efter Ekots uppgifter om att elbolagen vill säga upp bundna avtal med hänvisning till force majeure.

Först träffade Elger med Konsumentverket och Allmänna reklamationsnämnden, därefter branschen.



Strax efter lunchtid uppgav Elger till TV4 Nyheterna att han ska få mer information om vilka elbolag det gäller.



– Nu har jag haft samtal med Energiföretagen och relevanta myndigheter i frågan. Jag har efterfrågat en sammanställning från Energiföretagen av de medlemmar som överväger att bryta sina avtal med sina kunder, med hänvisning till force majeure. Den här listan ska jag få idag på eftermiddagen, säger Max Elger till TV4 Nyheterna.



– Det de kunde bekräfta nu var de inte känner till att någon av deras medlemmar har bestämt sig för att bryta avtalen med sina kunder på detta sätt. Men för att få en överblick av situationen så behöver vi få in den här sammanställningen från Energiföretagen under eftermiddagen. I denna del får jag återkomma, säger Elger till TV4 Nyheterna.



Hör varför Elger har kallat in till möte i spelaren ovan.