Joel Lundqvist avslutar karriären efter säsongen

Det blir en hel hyllningshelg för Börje Salming på TV4 och C More i helgen.

Klockan 13.00 på lördag sänds hyllningsmatchen Game for Börje mellan veteranlag från Tre Kronor och Toronto Maple Leafs.

Hyllningshelgen inleds redan på fredagen när Efter fem sänder direkt från Stortorget i Gävle och därefter sänder Nyhetsmorgon från samma plats på lördagen.

