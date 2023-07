Efter ett par veckor av tryckande hetta är regnet ett faktum.

Nu blir det desto ostadigare och Svealand kan vänta sig upp emot 40 millimeter regn på söndagen.

– Rejält blött alltså, även om mängderna inte blir lika stora som de som har fallit i södra Norrland det senaste dygnet, säger TV4:s meteorolog Martin Hagman.

Skolavslutningar, studentfester och midsommarfiranden fick åtnjutas i sällskap av ordentlig sommarvärme.

Men nu, efter veckor av torka med bara några enstaka inslag av skurar, är ösregnet ett faktum.

– Under lördag kväll, natten mot söndag, samt under söndagen, rör sig ytterligare en kallfront med tillhörande regn och skurar in över den södra halvan av landet från sydväst, säger Martin Hagman.

Även söderut drar skurarna in, då i sällskap av friska till hårda vindar.

Tuff start på vecka 27

Det senaste dygnet har södra Norrland tampats med stora regnmängder. Under lördagsmorgonen gick SMHI ut med en gul regnvarning från fjälltrakterna i Jämtland ned över inlandet mot Sundsvall, Hudiksvall och Söderhamn.

– I stora delar av Norrland blir det dock uppehåll på söndag, eller bara lokala skurar i den sydvästra delen av Lappland, säger Martin Hagman.

Även nästa vecka får en ostadig start.

– Det blir Fortsatt svalt i hela landet och mycket regn och skurar, samt blåst, i framför allt de södra och mellersta delarna.