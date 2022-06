KU kritiserar flera ministrar för olämpliga uttalanden

Ett enigt konstitutionsutskott kritiserar delar av Sveriges regerings hantering av coronapandemin, det framkom under en pressträff på torsdagen då KU meddelade hur de har beslutat i totalt 29 ärenden.

Årets granskning, och de offentliga utfrågningar som hölls under våren, har till allra största delen handlat om regeringens krishantering under pandemin och hur den har skött, eller inte skött, kontakterna med Coronakommissionen. Kommissionen kom med sitt betänkande i slutet av februari. Då kritiserade man regeringen för att det hade varit svårt att få ut material och dokumentation om, bland annat, möten som centrala statssekreterare hade haft under pandemin.

Under pressträffen riktade KU även kritik mot flera ministrar för olämpliga uttalanden. En av de som kritiserades var Morgan Johanson, för hans uttalande gällande tolkar som arbetat för Sverige i Afghanistan.



– Det är direkta felaktigheter, säger Ulf Kristofferson, TV4 Nyheternas politiske kommentator.

Se Ulf Kristoffersons analys i spelaren ovan.