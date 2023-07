Omfattande demonstrationer äger rum i Israel sedan landets parlament Knesset röstade igenom den omstridda lagen som bland annat hindrar Högsta domstolen att stoppa regeringsbeslut.

Premiärminister Benjamin Netanyahu som leder ytterhögerregeringen, och som varit drivande i att förslaget ska antas, försvarar reformen genom att säga att det är ”ett nödvändigt demokratiskt steg”.

Olmert: Regeringen har förklarat krig mot folket

Men Ehud Olmert säger att den nu klubbade lagen har gjort situationen i landet värre och att man nu är på väg in i ett inbördeskrig.

– Det här är första gången som regeringen förklarat krig mot folket och mot staten Israel. Tusentals är ute på gatorna samtidigt som eliten av den israeliska armén uppger att de tänker lämna sina poster. Vi går mot ett inbördeskrig, säger han till Channel 4.

På frågan om den israeliska demokratins dagar är räknade svarar han:

– Det finns ett allvarligt hot. Regeringen har beslutat att hota grunderna för den israeliska demokratin och det är inget som vi kan acceptera eller tolerera.

Läkare strejkar i protest mot lagen

På tisdagen meddelade läkarfacket i Israel att man utlyst en dygnslång strejk i protest mot den nya lagen, rapporterar The Guardian. Enligt facket, som uppges representera 95 procent av kåren, kommer strejken att genomföras med undantag för landets akutsjukvård och för sjukvården i Jerusalem.

På måndagskvällen fylldes gatorna runt Knesset i Jerusalem av omkring 20 000 demonstranter som viftade med blåvita flaggor skanderades ”vi kommer aldrig ge upp”. Demonstranter ska även ha satt upp klistermärken på byggnaden med budskap som ”vi kommer inte att tjäna en diktator”, ”demokrati eller uppror” och ”rädda Israel från Netanyahu”.

Under natten mot måndagen ska protester även ägt rum i Tel Aviv. Enligt polisen ska 18 personer ha gripits i samband med demonstrationerna efter att man attackerat poliser och stört den allmänna ordningen, rapporterar The Times of Israel.