När en familj på Nya Zeeland kom hem fick de en överraskning som de sent lär glömma. En säl hade brutit sig in i huset.



– Jag kan inte förstå hur den lyckades ta sig in. Det tog mig en stund att förstå, säger Jenn Ross.



Inne i huset hann sälen skrämma iväg familjens katt samt ta en vilopaus i soffan. Men familjen tycker ändå att den uppförde sig väl.



–Han bajsade varken på mattan eller soffan som han satt på vilket var fantastiskt, säger Phil Ross.

I spelaren ovan: Se bilderna på sälen, som nu mer kallas Oscar, och hör den troliga förklaringen till hur den lyckades ta sig in.