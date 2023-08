Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm tvingas stänga på grund av rasrisk i innertaket, något P4 Stockholm var först att rapportera om.

Det finns i nuläget ingen prognos för hur lång tid det kommer ta innan museet kan öppna igen – och Naturhistoriska är inte det enda statliga museet där läget är kritiskt, menar Gunnar Ardelius, generalsekreterare för branschorganisationen Sveriges museer.

– Det är fortfarande ett skört läge från pandemin. Vi ser att många museer har problem med eftersatt underhåll, ekonomiska besparingar och även av orimliga hyressättningar i flera fall, säger han.

Anställda frös på museet

Som exempel nämner generalsekreteraren hur Nordiska museet i vintras gick ut med att de inte hade råd med uppvärmning och att de anställda gavs koftor för att hålla sig varma.

Gunnar Ardelius tar också upp de ekonomiska svårigheterna på Nationalmuseum, som lett till att man tvingas hålla stängt en extra dag i veckan.

– Läget är kritiskt på flera håll. Konsekvenserna av det här att att museerna riskerar att inte kunna fullgöra sina uppdrag. Det är den publika verksamheten som drabbas men det är även att ta hand om samlingarna och att bedriva forskning, säger han.

Sveriges museer uttryckte sin kritik redan ifjol när regeringens höstbudget presenterades, då fri entré slopades, kulturbudgeten sänktes med en miljard och de aviserade återstartsbidragen för att kulturlivet skulle återhämta sig uteblev.

– Det var en dubbel eller trippel smocka. Nu ett år senare ser vi resultatet av den politiken.

Kravet: Höj anslagen

Sveriges museer vill att anslagen för museerna höjs och att regeringen dessutom ser över hyressystemen för de statliga verksamheterna fungerar – annars kommer konsekvenserna bli stora.

– Jag tror inte att kulturministern vill vara minister i ett land med ett stängt Nationalmuseum och ett stängt Naturhistoriskt riksmuseum, säger Gunnar Ardelius.

– Det är möjligt att kulturministern går till historien som den som satte spiken i kistan på några av landets mest besökta och älskade museer och det vore beklagligt, fortsätter han.

Ministern slår tillbaka

Kulturminister Parisa Liljestrand håller inte med om kritiken.

– Jag är naturligtvis bedrövad över situationen som Naturhistoriska befinner sig i just nu. Det här är någonting som skett under tid och det är lång underhållsskuld som har byggts upp under ett decennium, säger ministern och fortsätter:

– Och jag måste säga att jag blev både chockad och förvånad när jag klev in på kulturdepartementet över hur det här har skötts och snarare har underlåtits att skötas.

Liljestrand är till viss del självkritisk men riktar den stora skuldbördan på tidigare regeringar. Nu väntar ett omfattande arbete med att ta hand om Sveriges kulturfastigheter.

– Jag tycker att vi bedriver en politik som värnar kulturarvet och som tillgängliggör den. Att vi tar tag i fastighetsfrågorna och att jag är den kulturminister som äntligen lyckats få lite framåtsyftande lösningar i Kungliga operan. Det är ett sätt att visa på att den här regeringen visar handlingskraft och menar allvar med att ta tag i bekymren som har uppstått, säger hon.