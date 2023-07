Videon ska först ha publicerats på en Telegram-kanal som stödjer Wagnergruppen, och sedan delats på Prigozjin egna Telegram-kanal.

Videoklippet är grumligt och filmad i mörker och det går bara att urskilja vad man tror kan vara ledarens profil, men rösten liknar Prigozjins.

Kritiserar försvarsministeriet

I klippet hörs mannen, som låter och ser ut som Prigozjin, bland annat säga:

– Välkomna! Jag är glad att kunna välkomna er alla. Välkomna till det belarusiska landet! Vi kämpade med värdighet! Vi har gjort mycket för Ryssland. Det som pågår på fronten är en skam som vi inte behöver lägga oss i.

I videon kritiseras det ryska försvarsministeriets planering och genomförande av militära operationer i Ukraina och soldater uppmanas att inte slåss i Ukraina för tillfället.

Kan vara ett tillfälligt besök

– Det som händer nu vid fronten är en skam som vi inte behöver delta i. Vi måste vänta på ögonblicket då vi kan bevisa oss själva. Därför togs ett beslut att vi skulle stationera här i Belarus under en tid. Jag är säker på att vi under denna tid kommer att göra den belarusiska armén näst störst i världen. Och om det behövs kommer vi att försvara dem, om det kommer till det stadiet, säger den man som sägs vara Wagner-ledaren.

Vidare fortsätter han med att säga att vistelsen i Belarus kan vara tillfällig och uppmanar sina soldater att förbereda sig på att resa vidare.

– Vi borde förbereda oss, bli bättre och ge oss av på en ny resa till Afrika, säger han. Kanske kommer vi tillbaka [till Ukraina] när vi vet att vi inte kommer bli ombedda att skämma ut oss själva.

Sky News har verifierat att klippet spelades in på militärbasen Tsel i södra Belarus. Och enligt CNN visar metadata att det är inspelat tidig morgon onsdagen 19 juli.



Under tisdagen avslöjade satelitbilder att en konvoj av militärfordon kopplade till Wagnerarmén anlände just till militärbasen i Tsel, enligt BBC.

Byggnaden där videon ska ha spelats in, enligt Sky News