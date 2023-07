Flygledare i Europa hotar med strejk från och med i sommar.

Det kan påverka uppemot en tredjedel av alla flyg varje dag – och även om strejkvarslet inte rör svensk personal så kommer passagerare till och från Sverige påverkas om strejken bryter ut.

– Vi kan inte råda över vad som sker i andra luftrum. Vi kommer försöka hantera det så smidigt som möjligt, säger Daniel Ackermann, pressansvarig på svenska Luftfartsverket, LVF.



Det är populära destinationer som strejkvarslen ligger över – de som främst kan påverkas är Barcelona, London, Aten, Marseille, Bryssel och Budapest. Det handlar i så fall om över 12 000 flyg om dagen. Det här rapporterar Sky News.

Under tisdagen meddelade det brittiska flygbolaget Easyjet att de ställer in 1 700 flygningar i juli, augusti och september till följd av just flygledarstrejker. Det berör ungefär 180 000 passagerare som enligt flygbolaget ska bli ombokade eller återbetalda.

”Följdförseningar och inställda flyg”

I övrigt har under måndagen inte några uppdateringar om förhandlingarna mellan de aktuella fackförbunden och arbetsgivarna på kontinenten nått varken svenska LVF eller Swedavia.

– Det som brukar hända (vid strejk) är att det blir olika följförseningar och inställda flyg, säger pressansvarig på Swedavia, Peter Wärring.

Han fortsätter:

– Vi som flygplatshållare i Sverige påverkas av sent inkommande trafik från olika europeiska hubbar. Då blir det olika typer av följdförseningar för våra flyg som ska utrikes.

4:15 Flera strejkhot hotar för de som ska flyga i sommar – dessa är dina rättigheter

”Trångt i luftrummet”

Daniel Ackermann på LVF säger att det är svårt att spekulera i exakt hur och i vilken omfattning en strejk kan påverka flygtrafiken.

– Varje strejk ser olika ut, det är först när den är igång man vet hur den påverkar. Ofta kan strejkvarsel dras tillbaka.

Flygledare håller koll på luftrummet, och om de strejkar måste luftrum stängas. Men det är inte säkert att alla flygledare strejkar.

– Oftast finns det vissa delar av luftrummet som är öppet, men det kan bli trångt, säger Ackermann.

Så hanteras strejken i Sverige

LVF kan inte påverka vad som sker i andra luftrum, utan man får försöka hantera följdeffekterna det får för passagerare till och från Sverige, här.

– Det vi kan göra hos oss är att försöka förutspå förseningarna och jobba med vår schemaläggning. Vår största utmaning blir schemaläggning, och en utmaning för vår kund Swedavia, säger Ackermann hos Luftfartsverket.