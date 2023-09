Rysslands president Vladimir Putin kommer att bli inbjuden till mötet i Rio de Janeiro nästa år, säger Brasiliens Luiz Inácio Lula da Silva, till det indiska mediebolaget First Post.

– Vi lever fredligt och vi vill behandla människor väl. Så jag tror att Putin enkelt kan komma till Brasilien, säger Brasiliens Luiz Inácio Lula da Silva.



Internationella brottmålsdomstolen (ICC) i Haag utfärdade i mars en internationell efterlysning av bland andra Rysslands president Vladimir Putin för delaktighet i kidnappningarna av ukrainska barn under kriget, vilket klassas som ett krigsbrott.



Indien är inte medlem i ICC men Putin, som den senaste tiden inte deltagit i internationella sammanhang, har trots det valt att inte närvara på det pågående G20-mötet i Delhi, utan representeras av utrikesminister Sergej Lavrov.



Brasilien däremot är medlem i ICC men Putin riskerar inget om han skulle resa till mötet.

– Om jag är president och om han kommer till Brasilien finns det inte en chans att han skulle bli gripen, säger Lula da Silva till First Post.