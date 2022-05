Nirvanas frontfigur och sångare, den avlidne Kurt Cobains, blå elgitarr, som han spelade på i musikvideon till låten ”Smells like teen spirit” har auktionerats ut.



Det är en dyrbar klenod, som auktionshuset hanterar med stor varsamhet och som en gång tillhörde den legendariske sångaren. Elgitarren, en blåmetallisk Fender Mustang från 1969, är i dag nästintill ikonisk.



– Det är elgitarren som han använde när han spelade in "Smells like teen spirit", som har över en och en halv miljard visningar. Otroligt ikonisk!, säger Martin Jones på auktionshuset Julien’s.



Gitarren, som Cobain använde på de två albumen Nevermind och In Utero, klubbades för drygt 44 miljoner kronor.

Auktionshuset uppger att Cobains familj kommer att donera delar av intäkterna till en organisation som arbetar mot psykisk ohälsa.

