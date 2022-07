Norra Italien är drabbad av den värsta torkan på 70 år och vissa städer har satt restriktioner för invånarnas vattenanvändning. Norra Italien står för en stor del av landets jordbruk och den italienska regeringen frigör 392 miljoner kronor, för att hjälpa de som drabbats.

Den italienske Konstnären Dario Gambarin använder torkan till att göra konst med miljöbudskap.



Se konstverken "The Scream of the Corn" och Save Water" i spelaren ovan.