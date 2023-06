ANALYS: Järnvägsutspelet går nog hem i stugorna

Nooshi Dadgostar drog på sig bygghjälm och reflexväst och ändrade fokus för Vänsterpartiet – från identitetspolitik till industripolitik. I dag fortsätter hon på det spåret och vill återreglera svensk järnvägspolitik – för industrins skull. Men den glödande klasskampsretoriken uteblev i hennes Almedalstal.



Vänsterpartiledare brukar inte förneka sig i Almedalen. Det brukar hållas glödande tal om samhällets orättvisor och bristande jämlikhet och visst fanns det spår av detta även i Nooshi Dadgostars tal detta år. Men huvudfokus låg på sprickor i systemen och behovet av att återupprätta det starka samhället. Några slängar mot välfärdskapitalism och privatiseringar skapade ändå en vänsterfond i hennes tal och den rätt glesa publiken var entusiastisk. Kanske beror det också på järnvägarna.

Går hem i stugorna

Förslaget om återförstatligande av järnvägar och ökad kontroll av biljettpriser går säkert hem i många stugor efter det senaste årets larmrapporter om dåliga tåg, förseningar och kaos med biljettsläpp. Som ofta med förslag från mindre partier saknades full konkretion, och det var inte tydligt på vilket SÄTT staten ska kunna tvinga privata tågoperatörer att sänka biljettpriserna, men enligt partiledaren ska det leda till 20 procent billigare biljetter.

Med järnvägsförslaget fortsätter vänsterpartiet delvis på den väg man slagit in på sedan Dadgostar blev partiledare – att bryta in i nya väljargrupper och fiska i Sverigedemokraternas vatten. Även SD har under våren drivit ett politiskt förslag om att förstatliga delar av järnvägsunderhållet så här tänker partierna i liknande banor.

Omstridd strategi

Men V-strategin har inte varit oomstridd, den har lett till avhopp från partiet och retat upp partivänstern. Och partiets valanalys visade att den inte ledde till någon tillströmning av väljare från nya väljargrupper, tvärtom. Slutsatsen där var dock att fortsätta på det spår man slagit in på. Att opinionssiffrorna gått upp sedan valet har säkert stärkt partiledningen. Partiet går, om inte som tåget, så i alla fall stabilt framåt mot nästa val.