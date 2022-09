En stämningsansökan mot USA:s tidigare president Donald Trump och tre av hans barn har lämnats till delstatsdomstolen i New York.



Fallet är civilrättsligt och handlar om Trumps verksamhet som fastighetsmogul. Familjebolaget misstänks för att systematiskt ha lurat samhället på pengar.



Chefen för delstatens justitiedepartementet Letitia James – som är demokrat – har tidigare sagt att hon har hittat "betydande bevis" för att företaget Trump Organization har övervärderat tillgångar för att få lån, och har undervärderat dem för att sänka skatten.



I augusti utfrågades Donald Trump under ed i New York om sina fastighetsaffärer. Han valde då att tiga genom att åberopa det femte tillägget i den amerikanska författningen.



Tillägget innebär bland annat rätten att inte vittna mot sig själv, och inte svara på frågor.

