Stölder av katalysatorer från bilar fortsätter att öka, visar nya siffor. I norra Sverige har det varit en våg av stölder de senaste veckorna.

Bilägaren Lennart Henriksson i Östersund har fått bilens katalysator stulen två gånger bara den senaste månaden. Trots att han vid det senaste tillfället hade bilen inlåst i garaget.



– Stjäl de en gång till vet jag inte om jag kommer sälja bilen, säger Lennart Henriksson till TV4 Nyheterna.



Enligt statistik från Larmtjänst som sammanställt siffror från landets försäkringsbolag ökar stölderna av katalysatorer och nådde under förra året den högsta nivån sedan man började mäta på allvar för tre år sen. 7791 tillgrepp rapporterades under förra året. Men det finns också ett stort mörkertal.



– Det brukar vara ungefär 30 procent högre än vad försäkringsbolagen rapporterar in, säger Christoffer Morén, brottssamordnare på polisen i region Nord.



Tidigare har det varit mest utländska ligor som härjat men enligt polisen handlar det nu om svenskar som åker runt och stjäl.



Se stöldstatistiken i spelaren ovan.