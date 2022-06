GW: ”Gangsterland, ja – men är det Morgan Johanssons fel?”

I dag är det Världsnaturdagen – en global kampanj som instiftades på FN:s miljövårdskonferens i Stockholm den 5 juni för 50 år sedan. På Fotografiska museet här i Stockholm uppmärksammas det med fotoutställningen "Photos from the Forest" av den svenske fotografen och filmaren Filip C Agoo. Med sina bilder vill han visa hur akut behovet är att rädda jordens regnskogar.