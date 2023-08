D'Arcy Drollinger är USA:s första dragambassadör

Tidigare i år uppgav USA:s inrikessäkerhetsdepartement Homeland Security att hot om våld mot hbtq-personer i USA hade ökat och blivit allt allvarligare under det senaste året.

Rapporten kom samtidigt som hbtq-personers rättigheter blivit allt mer omstridda i flera republikanskt styrda delstater.



I Florida utökades till exempel tidigare i år den uppmärksamma lagen som stoppar lärare från att undervisa om sexuell läggning och identitet.



Hbtq-rörelsen har efter den politiska utvecklingen mobiliserat allt mer.

I San Francisco har staden inrättat en ny position som "Drag Laureate", en slags ambassadör för stadens dragscen och hbtq-invånarna.



D'Arcy Drollinger fick uppdraget tidigare i år och säger att det inte kunde ha kommit vid en lämpligare tidpunkt.



– Jag tror att det är väldigt viktigt att det här hände nu, eftersom det skickar ett budskap till resten av världen och det här landet att dragartister inte är något man ska vara rädd för. Och att vi i stället kan göra skillnad, säger hon strax före en dragföreställning av "Sex and The City" på en nattklubb i San Francisco.

Säkerheten i fokus

D'Arcy Drollinger förtydligar att situationen i San Francisco är långt ifrån lika oroväckande som i andra amerikanska städer – eller andra länder – men att även hon har märkt av ett tydligt skifte i USA under det senaste året. Det handlar främst om hot om våld och att säkerheten fått ett annat fokus.



– Jag måste låta folk gå igenom en metalldetektor för att komma in på en bar och nattklubb som handlar om att fira och ha fest. För vi har sett i hela landet att människor som inte är stabila lyssnar på den här dogman som inte är sant och sen agerar utifrån det, säger hon.



Flera andra amerikanska städer har också övervägt att skapa en liknande position som den som nu finns i San Francisco. D'Arcy Drollinger tror att det skulle kunna göra skillnad.



– Dragartister går i bräschen i många situationer när det gäller att samla in pengar, att bry sig om samhället runt omkring oss och att underhålla. Så vi är redan en slags talesperson. Och det behövs en röst för hela gruppen, säger hon.