Blåvalar får i sig upp till 10 miljoner mikroplastbitar per dag, det visar en ny studie som publicerats i tidskriften Nature Communications. Enligt beräkningar innebär det 43,6 kilo mikroplaster per dag.



Resultaten i studien tyder på att föroreningen utgör en större fara för världens största djur än vad man tidigare trott.



Mikroplast är mycket små plastpartiklar som knappt är synliga för blotta ögat och finns bland annat i kosmetika, städprodukter, byggmaterial och läkemedel – som ofta sköljs ut i vattnet via våra avloppssystem.



I spelaren ovan: Så har forskarna kommit fram till den hisnande siffran.