Sångerskan Tina Turner är död, rapporterar Sky News.

Hon blev 83 år gammal.

Tina Turner är död efter en lång tids sjukdom, bekräftar stjärnans talesperson för Sky News.

Sångerskan har dött efter en lång tids sjukdom i sitt hem utanför Zürich i Schweiz. Den legendariska sångerskan blev 83 år gammal.

”En musiklegend och förebild”

”Tina Turner, drottningen av Rock'n Roll dog fridfullt i dag, 83 år gammal, efter en lång tids sjukdom i sitt hem i Küsnacht nära Zurich, Schweiz. Med henne har världen förlorat en musiklegend och förebild”, säger hennes talesperson i ett uttalande.

Turner föddes som Anna Mae Bullock, i USA. På 1960- och 1970-talet slog hon igenom stort ihop med sin dåvarande man Ike Turner.

Hon blev världskänd som soloartist med hitlåtar som ”What's love got to do with it” och ”The best”.

”Betytt otroligt mycket”

När nöjesjournalisten Ronny Svensson nåddes av beskedet blev han bedrövad.

– Det är otroligt sorgligt, säger han.

Svensson understryker Turners betydelse för musikvärlden.

– Tina Turner har betytt otroligt mycket för den afroamerikanska rörelsen. Dessutom som kvinna var hon en av dem som verkligen tog plats.